Postergar envio da declaração de IR pode gerar dinheiro extra

Todos os anos a Receita Federal aconselha os contribuintes a não deixarem a entrega da declaração do Imposto de Renda para a última hora por causa de imprevistos. O retardo no envio dos documentos, entretanto, pode se transformar em um bom negócio para quem tem valores a restituir. Isso porque o montante é corrigido mensalmente.

Aqueles que entregam a declaração nos primeiros dias do prazo normalmente são prioridade na hora de receber a restituição. De fato, é um dinheiro que faz diferença. Entretanto, os que podem esperar um pouco mais, se deixarem para prestar contas mais próximos do fim do prazo, no dia 30 deste mês, certamente vão reaver um pouco mais. Na avaliação do contador Luis Fernando Cabral, especialista em contabilidade para investidores, quanto mais demorada for a restituição, mais correção monetária incide sobre o valor a ser recebido.

“Demorar para entregar a declaração nem sempre é algo ruim. Pelo contrário. Pode ser bom porque se o contribuinte tiver restituição para receber, quando for pago será com correção monetária e sem o desconto de imposto”, afirma o contador.

Cabral alerta que entregar no prazo final não significa juntar os papéis na última hora. “Quanto antes os documentos forem preparados, melhor. Porque já fica tudo no jeito e se precisar corrigir alguma informação, fica mais fácil de correr atrás do que falta”, orienta.

Ele afirma que entregar a declaração nos primeiros dias é importante para quem tem restituição a receber e esteja precisando do dinheiro. “Têm pessoas que farão alguma viagem ou precisarão pagar alguma dívida. Nesses casos, quanto antes receber a restituição, melhor. Mas, se o contribuinte puder esperar um pouquinho, vale a pena porque a incidência da correção monetária é maior com a taxa de juros alta”, afirma o especialista. Em março, o Copom (Comitê de Política Econômica) do Banco Central elevou a taxa de juros em 1%, subindo de 13,25% para 14,25% ao ano. Nesta semana haverá nova reunião para determinar o novo percentual.

Neste ano serão cinco lotes de restituição, o primeiro agendado para o dia 30 de maio. Neste serão contemplados aqueles contribuintes que se encaixam nos requisitos de prioridade, que incluem idosos e professores, entre outros.

Depois haverá outros quatro lotes, sempre no último dia do mês, terminando em 30 de setembro.

Quem ganha até R$ 2.824 por mês está isento do IR. A não entrega da declaração pode implicar em multa a partir de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.