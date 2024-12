Charge - 21 de dezembro de 2024

Antonio Carlos do Nascimento, doutor em endocrinologia e metabologia pela USP (Universidade de São Paulo), assumirá o desafio de chefiar a Secretaria de Saúde de Diadema na gestão do prefeito eleito Taka Yamauchi (MDB), a partir de 1º de janeiro.

O especialista, que atuou como coordenador de Urgência, Emergência e Atenção Básica da Prefeitura e do Centro de Especialidades do Centro Hospitalar Municipal em Santo André, é colunista do Diário e pretende implementar na Saúde de Diadema cases de sucesso da cidade vizinha, como o Qualisaúde e o Poupatempo da Saúde, além de realizar mutirões para dar conta da demanda reprimida.