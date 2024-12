Peugeot 2008 tem preço especial de Natal

Um dos carros mais surpreendentes que passou pela garagem do Diário durante o ano está com preço especial. Trata-se do Peugeot 2008, que até o dia 7 de janeiro pode ser adquirido com desconto nas concessionárias da marca do Leão. Aliás, no novo 2008 até a imagem do felino foi remodelada.

A versão topo de linha do SUV, a GT – justamente a que aparece nas imagens e que foi testada pela reportagem -, sai por R$ 154.990. O preço normal é R$ 169.990. Para a versão Active, o preço caiu de R$ 139.990 para R$ 124.990. Todas as versões, incluindo ainda a Allure, são equipadas com motor turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima, contam com rodas de liga-leve diamantadas de 17” e a nova central multimidia i-Connect de 10,3”, com espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

O novo 2008, que é produzido na fábrica de Palomar, na Argentina, foi lançado em agosto e desde então tem chamado a atenção pelo design, conforto e desempenho. Visualmente, chama atenção a assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais que acomodam as luzes DRL em LED, integradas nas inserções do para-choque.

Internamente, se destaca o volante de dimensões reduzidas e base achatada, o que facilita a execução de manobras e a e dirigibilidade esportiva. Ao painel de instrumentos elevado soma-se a

tela touch de fácil alcance e na linha de visão do motorista. O espelhamento com os sistemas iOS e Android é sem fio.

As versões Active e Allure contam com painel digital 2D. Para as versões GT, o sistema adiciona painel digital 3D e tecnologia holográfica, pela qual as informações literalmente saltam aos olhos.

PROPULSOR

Todas as versões do 2008 são equipadas com o motor turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm abastecido com etanol (125 cv com gasolina), e torque máximo de 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina.

O propulsor 1.0 turbo flex de três cilindros desenvolvido pela Stellantis entrega desempenho e eficiência. Ele traz turbocompressor com wastegate eletrônica, que se ajusta rapidamente às demandas do acelerador de forma ativa, além de injeção direta de combustível, bloco 100% em alumínio, que garante uma estrutura robusta e leve, e o exclusivo sistema MultiAir III, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão.

O cãmbio CVT simula sete marchas com três três modos de funcionamento:

Automático – o conjunto se ajusta conforme o modo de condução do motorista. Manual, voltado para quem prefere ‘passar as marchas’ e que permite as trocas sequenciais por meio da alavanca de câmbio ou pelas borboletas atrás do volante (paddle shifts) e o modo sport, que garante uma tocada mais esportiva e dinâmica, atuando na direção, no controle de estabilidade, no mapeamento do acelerador e alterando o tempo de resposta e de troca de marchas, a fim de garantir melhor aproveitamento da potência máxima do motor.

Entre os itens disponíveis para toda a gama 2008 estão, por exemplo, freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem, programa eletrônico de estabilidade, acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca, piloto automático e limitador de velocidade, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas infantis, Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico. Para completar, os veículos contam com quatro airbags, sendo dois dianteiros e dois laterais, e seis aribags no caso das versões GT, adicionando dois de cortina.

Todos esses atributos, somados a um preço mais baixo, são atrativos suficientes para ‘dar uma chance’ ao SUV do Leão de cara nova.