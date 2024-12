Aval ao governo Tarcísio oscila 2,1 pontos para baixo em Diadema

Na única cidade do Grande ABC visitada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante a campanha eleitoral, para dar apoio a Taka Yamauchi (MDB), a aprovação ao trabalho do chefe do Palácio dos Bandeirantes oscilou negativamente 2,1 pontos porcentuais no último levantamento do Paraná Pesquisas.

Tarcísio chega ao fim do segundo ano de seu mandato no dia 31 com aval de 53,9% dos diademenses, ante 56,0% no levantamento realizado em setembro – variação dentro da margem de erro da pesquisa, de 3,7 pontos porcentuais. Como a aprovação ao republicano caiu, a reprovação oscilou positivamente para 42,3%, contra 39,2% na consulta anterior – também dentro da margem de erro.

Em outro questionamento feito para refinar a avaliação dos diademenses, 38,0% dos entrevistados consideram o governo ótimo (10,1%) ou bom (27,9%), 32,1% o julgam regular e 27,7% o avaliam como ruim (13,6%) ou péssimo (14,1%). Não souberam ou não opinaram 2,2%.

As maiores taxas de aprovação ao governo encontram-se entre homens (57,8%), eleitores de 60 anos ou mais (57,1%) e com ensino fundamental (55,7%). No sentido contrário, os maiores índices de reprovação podem ser observados entre mulheres (45,3%), eleitores de 16 a 24 anos (46,4%) e com ensino médio (45,2%).<TL>