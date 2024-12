Ivy Moraes e Arthur Picoli falam sobre expectativas para o BBB25 sob nova direção

Fofos! Ivy Moraes e Arthur Picoli marcaram presença juntinhos no evento de comemoração dos 50 milhões de seguidores da influenciadora Virginia Fonseca, que aconteceu na noite de quarta-feira, dia 18.

Na entrada da festa, o casal conversou com a imprensa e revelou as expectativas para a nova edição do BBB, que não terá mais Boninho na direção.

- Todo mundo fala de Big Brother e vem Boninho na cabeça. Mas tenho certeza de que vai ser maravilhoso, o Dourado está ali por trás e ele vai dar uma continuidade maravilhosa, mas estou curiosa para saber como vai funcionar, contou Ivy.

- Estou mais curioso para saber quais os próximos projetos do Boninho mesmo. Eu iria para qualquer reality que ele fizesse. Eu gosto dele, sou muito grato a tudo que ele fez na minha vida, contou Arthur.

Os ex-BBBs ainda contaram como está sendo a relação entre eles desde que assumiram o namoro, em abril deste ano.

- Não temos pressa para nada. Acho que tudo vai acontecer no seu tempo. Mas a gente conversa, falamos dos planos, revelou a influenciadora.

- Acho que participar do BBB faz com que a gente se apaixone pela fofoca, e com ela eu tenho uma parceira para fofocar. Quando a gente vê já foram horas falando sobre a experiência, votação, paredão. É muito bom, revelou Arthur.