Cirurgia de retirada de tumores de Preta Gil chega ao fim e filho da cantora atualiza estado de saúde

A nova cirurgia de Preta para a retirada dos tumores chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira, dia 20. Francisco Gil, que está acompanhando a mãe no hospital, usou os Stories do Instagram para atualizar o estado de saúde da cantora.

O filho da artista, que está realizando tratamento contra o câncer, compartilhou um clique segurando a mão dela e escreveu:

Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e está tudo bem com ela. Obrigado por toda energia positiva! Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes!

Poucas antes da publicação de Francisco, uma amiga próxima da cantora também havia anunciado o fim da cirurgia. A empresária Malu Barbosa contou que Preta estava dormindo e que em breve traria mais informações.

A cirurgia da Preta acabou, e ela está bem e dormindo! Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma com mais informações! Ela é muito guerreira e venceu mais essa! Muito amor. Axé.