Internado, Netinho celebra ganho de peso em meio ao tratamento contra câncer: Bochechudo e barrigudo

Atualizações! O cantor Netinho usou suas redes sociais nesta terça-feira, dia 8, para falar sobre o seu estado de saúde em meio ao tratamento oncológico. O músico, de 58 anos de idade, foi diagnosticado com câncer linfático e está internado em Salvador, no Hospital Aliança Star.

Mostrando toda sua positividade, o cantor celebrou o ganho de peso e brincou por estar bochechudo:

- Estou ganhando peso, estou bochechudo!, disse ele, fazendo bico para o vídeo.

Na legenda ele ainda escreveu:

Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a Fé e cheio de positividade!

Além desta publicação, Netinho gravou um novo vídeo, mas dessa vez para falar sobre as mensagens que está recebendo

Quero agradecer por todas as mensagens, as pessoas que vem aqui e me sugerem frutas, tratamento, médico, terapia e até profeta. Muito obrigada pelas sugestões, eu sei que estão fazendo para me ajudar, mas eu quero dizer que quando eu sentia dor nas costas há dois meses, eu vim para o hospital e fiz uma série de exames [...] meu médico pediu para eu cancelar os shows do Carnaval e cancelei para me tratar; eles definiram o tratamento que eu aceitei, li e pesquisei, então temos uma estrada que estamos seguindo.