Gil do Vigor celebra gravidez de Tati Machado: Vou ser um tio babão

Tati Machado anunciou nesta quinta-feira, dia 19, que será mamãe pela primeira vez. A novidade foi compartilhada durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

Horas após a revelação, Gil do Vigor usou as redes sociais para parabenizar a amiga e colega de profissão. O economista postou um clique com as mãos na barriga de Tati, que está indo para o quarto mês da gestação.

Parabéns, minha amiga, parceira e colega de trabalho Tati ! Você é alguém que realmente entrou na minha vida nestes últimos anos. Na verdade, eu sempre fui seu fã, desde a época do BBB, e, quanto mais vejo você crescer, mais orgulho eu sinto, escreveu.

Em seguida, Gil deixou claro que será chamado por tio Gil:

Agora, nessa nova etapa como mamãe, ai, eu vou ser o tio Gil! Sim, vou me chamar de tio Gil! Que você brilhe muito e tenha ainda mais sucesso. Que seu filho venha cheio de saúde! Olha, eu já estou aqui nervoso, querendo saber o sexo para poder comprar roupinhas, porque eu vou ser um tio babão!