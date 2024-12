Após indisposição, Fabiana Justus desabafa: É muito bom escutar o corpo

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer. No dia 19 de dezembro, a influenciadora contou que havia cancelado um jantar com amigos após se sentir indisposta no dia anterior.

Ao acordar um pouco melhor, Justus conversou com os seguidores:

Estou muito melhor hoje. Eu tive uma noite de sono reparadora. Aproveitei e deitei cedo, dormi cedo e acordei bem melhor. É muito bom escutar o corpo. Agora eu to enjoadinha, mas bem melhor.

Melhoras pra ela, não é?