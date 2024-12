Cesar Tralli diz que filha pediu para guardar prêmio do Melhores do Ano: Guardiã do Troféu

Nesta quarta-feira, dia 18, Cesar Tralli divertiu seus seguidores ao mostrar o destino final do prêmio que recebeu no Melhores do Ano, da TV Globo.

Em uma publicação no Instagram, o jornalista escreveu:

Guardiã do Troféu. Depois de passear pela redação, depois de tantas fotos de mão em mão, eis que agora ele chega -cheio de energia boa- para um lugar muito especial. A Manu me pediu e o desejo foi atendido: Papai, deixa o troféu no meu escritório? É todo seu, filha! (risos).

Muito fofo, não é? Tralli e Ticiane Pinheiro estão sempre curtindo momentos juntinhos com as filhas, as pequenas Rafa Pinheiro, de 15 anos de idade, e Manuella, de 5 anos. Vale lembrar que a caçula da família é fruto do relacionamento do casal, enquanto a primogênita de Tici, é do antigo casamento com Roberto Justus.