Charge - 18 de dezembro de 2024

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou ontem oito nomes que vão integrar o governo a partir do dia 1º, dentre os quais ex-secretários de gestões anteriores e o vereador Eduardo Minas (Progressistas). O secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, já havia sido anunciado pelo emedebista em meados de novembro.

Para a Saúde, Taka trouxe o endocrinologista Antonio Carlos do Nascimento, que atuou como coordenador de Urgência, Emergência e Atenção Básica e do Centro de Especialidades do Centro Hospitalar Municipal em Santo André e é colunista do Diário.