Vini Jr. perde de Rodri entre técnicos e mídia, mas vence entre fãs; veja pontuação do The Best

A Fifa divulgou a lista de votos do The Best, instantes após a cerimônia que premiou Vini Jr. como melhor jogador do mundo. Além do brasileiro, Rodri e Bellingham fecharam as três primeiras colocações.

Nos votos dos técnicos e jornalistas, o camisa 7 do Real Madrid chega a ficar atrás do vencedor da Bola de Ouro, mas superou o adversário entre capitães de seleções e torcedores.

O TOP-3 de Danilo, capitão da seleção brasileira, foi Vini Jr, Jude Bellingham e Lamine Yamal. Os três, na mesma ordem, também foram os votos de Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira.

Messi, como capitão da Argentina, colocou Lamine Yamal como melhor do mundo, seguido por Kylian Mbappé e Vini Jr. Já o treinador campeão do mundo, Lionel Scaloni, votou em Messi, Rodri e Bellingham.

Os votos de Didier Deschamps, comandante do selecionado francês, tem outra curiosidade. Ele colocou Vini Jr. a frente de Mbappé. Rodri foi seu terceiro colocado.

O atacante do Real Madrid quebrou um hiato de 17 anos sem um brasileiro eleito como melhor jogador do mundo pela Fifa. O último havia sido Kaká, em 2007. Aos 24 anos, ele se torna o sexto jogador do País a receber tal honraria, se juntando, além de Kaká, a Romário (1994), Ronaldo (96, 97 e 2002), Rivaldo (99) e Ronaldinho (2004, 2005).

VEJA O TOP 10 DO THE BEST 2024

1º - Vinícius Jr. - 48 (score)

2º - Rodri - 43

3º - Bellingham - 37

4º - Dani Carvajal - 31

5º - Lamine Yamal - 30

6º - Lionel Messi - 25

7º - Toni Kroos - 18

8º - Erling Haaland - 18

9º - Kylian Mbappé - 14

10º - Florian Wirtz - 8