Policiais da região reforçam operação contra ‘máfia’ da metanfetamina

Após seis meses de investigação, o Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico) deflagrou na manhã desta terça-feira (17) uma das maiores operações do País contra ‘máfia’ envolvida na produção de metanfetamina, droga sintética popularmente conhecida como ‘cristal’. Cerca de 300 policiais civis, entre agentes das seccionais do Grande ABC, participaram da ação.

No total, estão sendo cumpridos 60 mandados de prisão e 101 ordens judiciais de busca e apreensão na área central da Capital e em outros dois municípios da Região Metropolitana, em Itapecerica da Serra e Guarulhos. De acordo com resultado parcial divulgado, até o momento 20 pessoas acabaram presas e foram apreendidas drogas (metanfetamina, cocaína e maconha), armas de fogo, documentos, veículos de luxo e utensílios utilizados para fabricação de drogas.

De acordo com o Denarc, entre os alvos estão 32 chineses, 17 brasileiros, quatro nigerianos, quatro mexicanos, dois portugueses e um colombiano. Denominada Operação Heisenberg, o nome faz alusão a um personagem de uma série de TV que criou um império de metanfetamina.

Em um dos endereços foram encontradas sete mulheres de nacionalidade chinesa, possivelmente vítimas de tráfico de pessoas para fins sexuais, circunstância confirmada pela intérprete do Consulado da China em São Paulo, informou o Diretor do Denarc, Ronaldo Sayeg.

“Conforme as investigações, o bando-alvo da operação, formado na maioria por estrangeiros, tinha participação de integrantes de facção criminosa atuante no Brasil”, explicou a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Essa foi a segunda fase da Operação Heisenberg. A primeira etapa ocorreu em junho deste ano, quando seis pessoas acabaram presas com dois quilos de metanfetamina. “A continuidade das investigações levou os agentes do Denarc a descobrir as ramificações da quadrilha. Os envolvidos são investigados pela produção, distribuição e comercialização do estimulante sintético a partir de São Paulo”, complementou a SSP.

Além do Denarc, a operação tem o apoio de policiais do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa) (DHPP) e do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo).