Luciano desperta interesse de Santos e clubes da Arábia Saudita, mas São Paulo é otimista

O futuro de Luciano no São Paulo ainda é dúvida. O jogador desperta interesse de Santos e clubes da Arábia Saudita. Representantes já procuraram os empresários do atleta, mas ainda sem colocar uma proposta à mesa. Por outro lado, o presidente são-paulino Julio Casares é otimista para que o atacante fique. O contrato de Luciano vai até 31 de dezembro de 2026. Na última temporada, o camisa 10 foi o artilheiro da equipe, com 18 gols.

"O Luciano, pelo quadro que está aí, continua no São Paulo, sairá se quiser ou se tiver uma proposta extremamente importante prioritariamente para fora. Para que um cara que faz 18 gols, não reforce um adversário", disse Casares em coletiva a jornalistas, nesta segunda-feira, no Centro de Formação de Atletas, em Cotia.

A dúvida sobre a permanência começou após a derrota para o Juventude, na 37ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, Luciano respondeu "não sei" ao ser questionado sobre ficar no São Paulo.

O entendimento da comissão técnica é compatível com a direção. Luiz Zubeldía considera que o atacante é fundamental para o time. Em 68 jogos do São Paulo, Luciano esteve presente em 60 nesta temporada.

O único momento fora da curva foi na eliminação são-paulina na Libertadores, contra o Botafogo. Nos dois jogos, Luciano começou no banco, mesmo vindo de uma sequência como titular.

Na primeira partida, empate em 0 a 0 no Nilton Santos, o atacante foi preterido por um zagueiro a mais na formação do time. Luciano entrou aos 24 minutos do segundo tempo.

No jogo de volta, no MorumBis, o São Paulo retomou a formação padrão, com linha de quatro atrás. Entretanto, William Gomes manteve a titularidade, em detrimento de Luciano. O garoto não foi bem, e o camisa 10 foi chamado ainda aos 36 minutos do primeiro tempo.

Caso seja da vontade de Luciano deixar o clube, ele poderá ouvir as propostas de quem já demonstrou interesse. O São Paulo, segundo Casares, estará aberto para os interessados. O jogador deve avaliar a decisão neste fim de ano e ter uma definição em janeiro. O Cruzeiro é outro time que manifestou interesse no atleta.

O Santos e o rival mineiro fazem movimentos semelhantes no mercado. Os paulistas, que retornaram à elite, precisam reformular o elenco para disputar a Série A e a Copa do Brasil. "Nós temos uma base e atletas que podem compor o elenco, mas naturalmente pretendemos dar uma qualidade e força maior a esse grupo visando o próximo ano. Até porque não é apenas ter qualidade, mas um pouco mais de quantidade porque vamos disputar mais competições", disse o presidente Marcelo Teixeira ao Estadão.

Já o Cruzeiro tenta voltar a ser competitivo no cenário nacional. Depois de retornar da Série B, o clube fez um 2023 para manter-se na elite. Neste ano, contudo, a equipe chegou à final da Sul-Americana e brigou por vaga na Libertadores.

Ainda que o título e a classificação não tenham sido conquistados e que o clube não tenha encantado dentro de campo, a ambição é crescer em 2025. Desde abril, a SAF do Cruzeiro é comandada por Pedro Lourenço, que comprou as ações de Ronaldo Fenômeno. Gabigol também é especulado no clube.

A vantagem que Luciano teria na Arábia Saudita seria o salário. A depender da equipe pela qual jogaria, o atacante poderia ficar longe das disputas por títulos ou, ainda, não ter tanta regularidade, diante das estrelas internacionais que atuam por lá.

Aos 31 anos, Luciano foi campeão paulista, da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. O atacante também soma o título do Brasileirão com o Corinthians, em 2015, além de passagens por Fluminense, Grêmio e Leganés, da Espanha.