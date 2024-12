Filho mata pai durante discussão familiar em Ribeirão

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de 40 anos, pelo filho, de 19 anos no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o jovem está desaparecido e, de acordo com depoimento da mãe, interveio em uma briga do casal que resultou em um episódio de violência doméstica.





O caso aconteceu no último sábado (14). Em depoimento, a mulher confessou que ela e o marido estavam embriagados quando foi atingida por socos. Ao deixar a casa, ela recebeu um telefonema do filho duas horas depois, dizendo que o pai estava desacordado, mas que solicitava socorro.





Ao voltar ao local na manhã de domingo (15), ela encontrou o esposo caído no chão do quarto de casal, sem sinais vitais, e, desde então, segue sem notícias do filho.





Segundo nota da SSP-SP, a morte do homem foi constatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência), que buscou reforços da Polícia Militar municipal e da perícia.





O caso está registrado na Delegacia Sede de Ribeirão Pires.