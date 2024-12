João Silva revela frustação de Faustão após transplante de rim: A vida mudou

João Silva, filho do Faustão, revelou o estado de saúde do seu pai após dez meses do transplante de rim realizado pelo apresentador em fevereiro deste ano. Para o Extra, o herdeiro contou que Fausto Silva ainda está passando por um processo de adaptação e restrição por conta da hemodiálise, um tratamento que substitui a função dos rins quando estes não conseguem filtrar o sangue adequadamente.

Ele também compartilhou uma frustação do Faustão, e disse que seu pai não consegue viajar, que segundo João, era uma das coisas mais importante para o apresentador:

- Meu pai vive um processo muito difícil, mas está cada vez melhor. Isso me deixa aliviado. Ele só não está saindo de casa ainda, mas recebe os amigos para jantar, a gente troca ideia, assistimos à TV juntos... Tem a parte ruim de ter que fazer hemodiálise, que requer muito cuidado. A vida mudou! A única coisa que para ele era importante e ainda não consegue fazer é viajar.

O herdeiro finalizou contando sobre o período anterior ao transplante e revelou ter sido um momento tenso. Ele ainda reforçou a importância da doação de órgãos e disse ter abraçado a luta para propagar isso:

- Tinha toda a insegurança de não saber o que iria acontecer. Agora, temos a missão de informar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. É uma luta nossa. Na época, pedi muito a Deus para que desse tudo certo. No fundo, eu sabia que ia dar! Pelo cara que meu pai é e pelas coisas que ele fez durante a vida. Não cheguei a fazer promessa, mas muitas orações. Acredito em Jesus, mas não sou frequentador de nenhuma igreja.