Tatá Werneck explica ausência no Melhores do Ano

No último domingo, dia 15, aconteceu durante o programa Caldeirão com Huck, a premiação dos Melhores do Ano. Tatá Werneck concorreu na categoria Humor, ao lado de Fabio Porchat e Paulo Vieira, mas não pode estar presente no palco da atração.

A apresentadora apareceu através de uma vídeo chamada e explicou que está se recuperando de uma cirurgia e usando fralda:

-Eu fiz uma cirurgia há quinze dias, estou aqui me recuperando. Queria muito estar aí, queria muito te dar um abraço Dona Deia, você sabe como é especial. Eu te amo, Dona Déa ,amada. Queria estar muito com vocês, mas de fralda é difícil, preferi ficar em casa, disse ela.

Tatá ainda se declarou para Paulo Vieira, que conquistou o troféu pelo segundo ano consecutivo:

- Sou muito fã. O Paulo me emociona muito, a dignidade dele, o talento dele, a jornada dele... Sou muito sua fã. Me emociona demais, o que me prejudica porque cada vez que choro sai um coágulo.