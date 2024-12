Consórcio: Observatório educacional projeta ações para 2025

A equipe do Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC, o primeiro do gênero no País, se reuniu no Consórcio Intermunicipal Grande ABC para avaliar a atuação do primeiro ano de atividades da iniciativa e para projetar estratégias de fortalecimento para o ano de 2025.

Para 2025, o grupo avaliou a produção e publicação de artigos a partir da atuação de cada Grupo de Trabalho (GT), além do convite para os municípios indiquem representantes para participarem das reuniões gerais mensais do Observatório Regional.

O projeto é coordenado pela Universidade Federal do ABC (UFABC) e pelo Consórcio ABC, com financiamento do Programa de Pesquisa em Políticas Públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (PPPP/Fapesp). O encontro na sede da entidade regional reuniu pesquisadores e bolsistas que participam do projeto do Observatório Regional, coordenado pelo professor Salomão Ximenes, da UFABC.