Alckmin e França sinalizam apoio a projetos de prefeitos eleitos pelo PSB

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, participaram neste sábado (14) de encontro com prefeitos e vice-prefeitos eleitos pelo PSB em São Paulo. O evento partidário contou com a presença das principais lideranças da sigla no País, o que inclui os dois ex-governadores do Estado.



Alckmin e França reforçaram compromisso do PSB com os projetos nas cidades paulistas. “É preciso prometer de menos e entregar de mais. Para isso é fundamental se cercar de boas pessoas, ter responsabilidade fiscal e compromisso com os cidadãos”, disse o vice-presidente.



O ministro Márcio França, presidente estadual da sigla, celebrou o protagonismo que o PSB assume, como principal partido progressista no Estado e no Brasil, após o resultado das eleições municipais e enfatizou apoio aos prefeitos. “Podem contar conosco. Queremos ajudar vocês a acertar cada vez mais, pelo bem dos paulistas que serão governados por vocês”.



Entre os prefeitos que participaram do encontro, Akira Auriani destacou a força e a boa articulação do PSB para dar fôlego a projetos das cidades. “Pelo diálogo, com muito trabalho e boa gestão, vamos entregar aos moradores os serviços e melhorias há tanto tempo desejadas. Temos o PSB como grande aliado nessa jornada”.



O encontro com Alckmin e Márcio França foi realizado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), com a presença de 70 prefeitos e vice-prefeitos do PSB paulista, além do deputado estadual Caio França e filiados do partido.