RB Leipzig derrota Frankfurt e encosta no rival na classificação do Alemão

O RB Leipzig aproveitou o fato de jogar em casa, a Red Bull Arena, e venceu o Frankfurt por 2 a 1 neste domingo. Ao se recuperar do tropeço na última rodada, quando perdeu do Kiel, o Leipzig se consolidou na zona de classificação para a Liga dos Campeões e colou no Frankfurt na tabela do Alemão. Os dois times acumulam 27 pontos, com o mesmo número de vitórias, mas o Frankfurt com melhor saldo de gols (14 a 8) aparece na terceira posição.

Apesar de deixar o adversário permanecer a maior parte do tempo com a posse de bola, o Leipzig foi mais incisivo e eficiente quando buscava o ataque e logo aos 2 minutos chegou ao gol adversário, mas o lance foi anulado por impedimento. Foram 20 finalizações do time da casa (9 corretas) contra 17 do Frankfurt (5 na direção correta).

O Leipzig abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com o atacante esloveno Sesko, que invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou na saída do goleiro. O empate do Franfurt veio no final do primeiro tempo, com Nathaniel Brown.

Openda marcou o gol da vitória do time da casa, em jogada ensaiada, logo no início do segundo tempo. Foi o sexto gol do artilheiro do Leipzig no Alemão. O Frankfurt pressionou por novo empate, mas a defesa do Leipzig, comandada por Willi Orbán, se manteve firme. Vice-artilheiro do Alemão, com 13 gols, o atacante egípcio Marmoush foi responsável por quatro finalizações do Frankfurt, mas passou em branco.

Na próxima rodada do Alemão, a 15ª, o Leipzig visita o líder Bayern de Munique na sexta-feira. Já o Frankfurt joga no sábado, quando recebe o Mainz.

DORTMUND CEDE EMPATE NOS ACRÉSCIMOS AO HOFFENHEIM

Em casa, o Borussia Dortmund vencia o Hoffenheim por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu um gol de Bruun Larsen, que se aproveitou de uma desatenção da defesa do Dortmund para finalizar quase dentro da pequena área.

O time da casa havia aberto o placar em sua primeira subida ao ataque no segundo tempo. O meia dos EUA Giovanni Reyna aproveitou uma rebatida da zaga do Hoffenheim após bola alçada na área e finalizou sem chance para o goleiro Oliver Baumann.

Se tivesse confirmado a vitória contra a o 14º do Alemão (14 pontos), o Dortmund estaria na zona de classificação para as copas europeias. Com o empate, ocupa o oitavo lugar com 22 pontos.

Uma das vagas para as copas está com o Stuttgart, que venceu o Heidenheim por 3 a 1 e ocupa o sexto lugar com 24 pontos. Fora de casa, o Stuttgart marcou com Mittelstadt, Millot e Woltemade. Paulo Wanner fez o gol do Heidenheim, que chegou ao nono jogo sem vitória. O Heidenheim é o primeiro time na zona de rebaixamento.