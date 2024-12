Andreense é vice no Super Crown; Rayssa Leal conquista o tri

O skatista de Santo André Giovanni Vianna ficou com a segunda colocação no Super Crown, a decisão da temporada da SLS (Liga Mundial de Skate Street), realizada neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Também hoje, a brasileira Rayssa Leal conquistou o título da temporada no feminino, seu terceiro consecutivo.



O atleta andreense, que havia sido o campeão da competição no ano passado e que chegou para a decisão como líder do ranking, fechou o torneio com somatório de 36,2 pontos, atrás do norte-americano Nyjah Huston, medalhista de bronze na última Olimpíada, que conquistou seu sexto título do Super Crown, com 36,8 pontos.



O português Gustavo Ribeiro fechou o pódio, com 35,4, e o outro brasileiro na disputa, Felipe Gustavo, foi o quinto, com 25,2.



“Estou muto feliz, é um sonho correr a Street League, é um sonho estar no pódio ao do Nyjah. É muito gratificante. Eu quero agradecer a todos os brasileiros”, disse Giovanni, em entrevista ao canal SporTV.



RAYSSA



A brasileira Rayssa Leal conseguiu um feito inédito neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, ao conquistar pela terceira vez consecutiva o título do Super Crown.



A vitória veio com uma virada impressionante. Após avançar em segundo lugar na fase de voltas completas na pista, ela errou suas duas primeiras (de cinco) tentativas na fase de manobras individuais. Porém teve três acertos perfeitos nas últimas três manobras pata garantir o título – na última volta, pressionada, ela inflamou a torcida e cravou um 9.1.



“Eu não tenho palavras suficientes (para descrever a emoção). Tudo isso que aconteceu hoje vale bem mais do que esse troféu. Foi uma reviravolta, eu errei as duas prmeiras manobras, estava nervosa, não vou mentir. E hoje vocês viram a realidade do skate, a amizade, a família”, comemorou a Fadinha.



Ao todo, seis skatistas disputaram a grande final. Rayssa fechou com somatório de 35,4 pontos. A atual campeã olímpica, Coco Yoshizawa, do Japão, foi prata, com 35,2, e sua compatriota Yumeka Oda ficou com o bronze, com 33,7.



Rayssa chegou assim a seu 12º título da SLS na carreira e ao terceiro nesta temporada – ela havia conquistado as etapas da Califórnia (EUA) e de Tóquio (JAP) em 2024.



Com a conquista de hoje, a brasileira também garantiu US$ 100 mil de prêmio.