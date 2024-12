PM prende homem e apreende arma de fogo em Diadema

Na madrugada deste domingo (15), policiais militares da 2ª Companhia e do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram a prisão de um homem e apreenderam uma arma de fogo (pistola) em Diadema. Os policiais foram acionados para atender uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública no bairro Vila Nogueira. Durante a ação, diversas pessoas foram abordadas, e uma pistola calibre .22, com o carregador vazio, foi encontrada sobre o pneu dianteiro de um carro estacionado próximo ao local da abordagem. Um homem foi identificado, e, durante a busca pessoal, foi encontrada em seu bolso uma munição intacta do mesmo calibre da arma localizada. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 3º Distrito Policial do município, onde o delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência por Porte Ilegal de Arma de Fogo. O autor permaneceu à disposição da Justiça, e a arma foi apreendida.