Semasa entrega cerca de 800 brinquedos e roupas durante evento

No último sábado (14),durante a última edição do ano dos projetos socioambientais Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), com apoio do Fundo Social de Solidariedade, entregou aproximadamente 800 brinquedos e peças de roupas e acessórios a centenas de participantes.

A atividade ocorreu na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cândido Portinari, no Jardim Guarará, e crianças e adultos tinham à disposição mais de dois mil itens que foram doados nas Estações de Coleta de Santo André. A participação era gratuita para ambas as ações.