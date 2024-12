Santo André destaca investimentos para disputa da Série A-2

Já em pré-temporada para as disputas pela Série A-2 do Campeonato Paulista de 2025, que terá início no dia 15 de janeiro, o presidente do Santo André, Celso Luiz de Almeida, comentou sobre a dificuldade da competição, e a respeito dos investimentos que são realizados pelo clube para a temporada.

De acordo com o mandatário, que não quis entrar em detalhes sobre valores aportados, a folha salarial do Ramalhão não é a maior da competição, mas também não está entre as de menor orçamento. “Não se faz um time para jogar o campeonato da A-2 por menos de R$ 5 milhões. A queda da A-1 traz um baque financeiro muito grande. Apesar dos esforços da federação para melhorar a competição, com cotas de transmissões, ainda há grandes diferenças de recursos”, explicou Celso Luiz.

Até o momento, o elenco andreense conta com 20 atletas. Do total, 17 são reforços. Apesar do montante, o elenco ainda não está completo, e o presidente garante que existem jogadores conhecidos no cenário nacional que demonstram interesse em integrar o plantel andreense.

Alguns dos novos representantes do Santo André já trabalharam com o técnico Gilson Kleina. São os casos, por exemplo, dos meias Fabrício Oya e Pedrinho, além do zagueiro João Marcus, o que demonstra o respaldo da diretoria ao início de trabalho do novo treinador. “Nós temos jogadores escolhidos a dedo, uma estrutura muito boa, e estamos confiantes no trabalho do Kleina e da comissão técnica”, afirmou o presidente.

PROJEÇÃO

Apesar das dificuldades com o rebaixamento, o mandatário destacou o comprometimento dos jogadores em busca do retorno à elite do futebol estadual. “Será o campeonato mais difícil da história da Série A-2, mas temos competência para superar isso. Já enfrentamos momentos difíceis antes e conseguimos vencer”, completou.

O pensamento é compartilhado por Gilson Kleina. De acordo com o técnico, adversários como Ituano e Ferroviária, que disputaram a Série B do Brasileiro neste ano, são os times a serem batidos na campanha para o acesso. Ele também cita o São José e o Votuporanguense como possíveis candidatos ao troféu.

Apesar de prever ‘jogo duro’ na Série A-2, Kleina demonstra total confiança para uma possível classificação. “Nós queremos ser protagonistas, mas isso exige desempenho consistente em todos os confrontos. Por isso, o jogo mais importante é sempre o próximo, e treinamos com uma coisa em mente: a partida mais importante da história do Santo André é a estreia contra o Capivariano (dia 15 de janeiro)”, explicou.

Mesmo jogando fora de casa, no Interior do Estado, logo no primeiro compromisso pelo Estadual, a tabela pode ter favorecido o Ramalhão na primeira rodada, já que o adversário é um recém-promovido da Série A-3.

Ainda em fase de entrosamento com os novos atletas, Kleina explica que o processo de criação de uma identidade de jogo leva tempo, mas que o Santo André estará pronto para o início do próximo ano. “Estamos construindo algo importante. Pegamos um trabalho heterogêneo e estamos implementando conceitos e ideias. A motivação dos jogadores é visível, e isso é essencial para atingirmos o objetivo”, relatou o treinador.