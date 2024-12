Aurélio sai na frente em disputa pela presidência do Legislativo

As articulações da eleição para a presidência da Câmara de São Bernardo mantêm agitado o bastidor político na cidade. Até o momento, os vereadores José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio (Podemos); Joilson Santos (PRTB) e Josias Paz, o Gordo da Adega (Podemos), já colocaram o nome na disputa.

Segundo a apuração feita pelo Diário, Aurélio conta com apoio de grupo formado por cerca de dez vereadores para ser o presidente da mesa diretora na próxima legislatura. Porém, a candidatura do presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), que é primo do prefeito eleito Marcelo Lima (Podemos), não está descartada.

Pende positivamente também para Aurélio os três mandatos como vereador; o fato de ser presidente do Podemos de São Bernardo, partido do prefeito eleito e que fez cinco vereadores nas últimas eleições; e de o podemista não ter pretensões de disputar as próximas eleições, em 2026.

O Diário apurou, também, que existe um acordo estabelecido entre os vereadores segundo o qual quem concorrer à presidência da Câmara não poderá disputar as eleições de 2026. Nos bastidores, entre as ressalvas à reeleição de Danilo está o fato, segundo o parlamentares, de o atual presidente ter se dedicado às eleições e deixado de lado suas atribuições na Casa.

Questionado, Aurélio confirmou o apoio a sua candidatura. “Realmente há um grupo de dez a 12 vereadores que me apoia por entender que estou preparado, que sou de grupo e que chegou minha vez. Fico feliz com isso e vou procurar, se eleito, fazer um bom trabalho”, afirma o parlamentar.

Outra crítica que o Diário apurou em relação à permanência do podemista no comando do Legislativo é que Danilo já tem ventilado que sairá candidato a deputado, o que desagrada parte da base, que entende que a decisão deve ser tomada em consenso..

Segundo informações obtidas pela reportagem, em jantar realizado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) com os vereadores, o tucano não descartou dobrada com Danilo nas próximas eleições.

“Depende de negociação e até mesmo da possibilidade de o prefeito vir para o partido. Porém, tudo vai depender do grupo. Já nos reunimos com o Marcelo após as eleições e sinalizamos que um <(candidato a deputado estadual e um federal devem sair do grupo, assim como o presidente da Câmara. Até porque o Podemos foi o partido que mais elegeu vereadores. Então, esse é nosso acordo: quem estiver mais bem preparado sairá candidato”, disse.

Gordo da Adega afirmou que, apesar de ter se colocado na disputa, pode abrir mão em favor do Aurélio. “Coloquei meu nome tanto para a presidência como a deputado estadual. Porém, precisamos entrar em consenso. Se o Aurélio for o nome, apoio a escolha.”

O vereador Alessandro da Silva, o Fran Silva (Avante), afirmou que hoje seu voto é de Aurélio. “O Aurélio me procurou em busca de apoio e já me disse que não vai concorrer a deputado. O Danilo ainda não veio falar comigo. Porém, como já disse, na presidência da Câmara ele acertou, errou e deixou a desejar. A Câmara tem muito a melhorar e precisamos de um presidente que trabalhe para a Casa, e o Danilo dá todo o indício de que quer ser candidato a deputado. Então, não dá para chupar cana e assoviar. Essa é minha leitura”, afirmou.

Em coletiva concedida na última semana, Danilo Lima afirmou que está à disposição do grupo político. “Temos um grande grupo político que saiu vitorioso das eleições, que venceu por meio de união muito boa e do apreço popular. Vou pela decisão desse grupo. Temos um líder, que é o prefeito que vai assumir dia 1º de janeiro. Onde ele enxergar que sou o melhor para a cidade, eu estarei à disposição”, destacou. Ele ressaltou, ainda, que a vontade de continuar no comando da Câmara existe. “Desejo continuar servindo à cidade onde for melhor para ela.”