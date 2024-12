Richarlison ganha homenagem após descobrir que será pai de menino

Papais de primeira viagem, Richarlison e Amanda descobriram que estão esperando um menino. O casal realizou um chá revelação na Inglaterra, país em que o craque brasileiro joga.

Após descobrirem o sexo do herdeiro, Amanda usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amado. A influenciadora agradeceu por todo cuidado que recebe dele e declarou que o jogador será o melhor pai do mundo.

Você vai ser o melhor papai do mundo! Obrigada por cuidar de mim todos os dias e por me fazer a mulher mais feliz do mundo, você faz eu me sentir segura e amada, sua companhia é a melhor e eu não tenho palavras para descrever o homem que você é. Nossa filho não tem ideia do pai que vai ter, um ídolo, um super herói, um exemplo maravilhoso. Sempre vou estar do seu lado para tudo. Te amo.

Em outra publicação, ela postou uma foto agarradinha com o craque no chá revelação e escreveu:

Nosso menino.