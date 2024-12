Feijoada beneficente acontece em boteco de Santo André neste fim de semana

No próximo domingo (15), a partir das 12h30, o Boteco São Bento (Rua das Bandeiras, bairro Jardim), será palco de uma feijoada beneficente promovida pelo Buffet Villa Kids Galpão. O evento em Santo André tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de material escolar, que será doado às crianças atendidas pelo projeto Villa Solidária no início de 2025. Com ingressos no valor de R$ 80, a renda obtida será direcionada à aquisição dos itens, garantindo a continuidade do apoio educacional para crianças em situação de vulnerabilidade na cidade.

A compra do convite pode ser feita com antecedência pelo telefone (11) 99002-6555.

HISTÓRICO DE BOA CAUSA

Idealizado por Tatiana Parise, advogada e empresária, o projeto Villa Solidária organiza festas mensais para crianças de escolas municipais de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, proporcionando momentos de lazer, diversão e alimentação. Parte dos rendimentos do Villa Kids Galpão Buffet, também de sua autoria, é destinada a essas ações. Com um impacto positivo na vida de muitas famílias da região, a ação conta com o apoio da comunidade para fortalecer sua missão social.

“A feijoada beneficente é uma oportunidade de unir a comunidade em torno de uma causa importante, que é a educação das nossas crianças. Com o apoio de todos, conseguiremos oferecer materiais que farão a diferença no aprendizado delas no próximo ano", afirma Tatiana, que reforça que a união de empresários para fortalecer ainda mais o Villa Solidária é fundamental.

O Villa Solidária completou dois anos. Além das festas e ações de doação, o buffet arrecada doações no local, como roupas em bom estado, calçados, materiais escolares, brinquedos, kits de higiene e produtos alimentícios - itens destinados também ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Interessados em contribuir podem entrar em contato por meio do Instagram (@buffetvillakidsgalpao) ou visitar o espaço de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.