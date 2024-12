BBB25 tem detalhes revelados um mês antes da estreia

Já pega o seu calendário de 2025 e anota a primeira data com um evento do ano: dia 13 de janeiro, o BBB25 terá sua estreia e conheceremos os brothers e sisters de mais uma edição do programa.

Em exatos 30 dias, seremos apresentados aos participantes que ficarão confinados por 100 dias na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, a temporada promete muitas novidades como a possibilidade de criar laços já desde o início, quando duplas participarem de jogos no reality.

A 25° edição celebrará também os 60 anos da TV Globo, então irá mergulhar no mundo dos sonhos, com a decoração toda baseada na história da emissora.

O programa será comandado por Tadeu Schmidt, com Beatriz Reis e Thiago Oliveira no controle dos flashes, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro à frente do Bate-Papo BBB, enquanto Pitel, Ed Gama e Vitor di Castro se revesarão no Mesacast BBB.