Podcast com Fernanda Paes Leme é cancelado após assassinato de membro da equipe: 'Uma tristeza'

Fernanda Paes Leme relatou nas redes sociais, nessa terça-feira, 8, que uma gravação de podcast da qual participaria foi cancelada após a morte de um integrante da equipe. A atriz contou que estava prestes a embarcar para o Rio de Janeiro, onde a gravação aconteceria, quando recebeu a notícia.

"Ontem eu ia para o Rio, fazer um bate e volta para gravar um podcast e, simplesmente, quando eu estava entrando no avião, a apresentadora, que não vou expor aqui, mas que é muito especial e legal, me ligou muito triste porque tinha falecido uma pessoa da equipe do podcast", disse ela. "A equipe toda foi surpreendida por essa notícia muito triste."

Segundo a apresentadora, o rapaz foi assassinado durante um assalto. A notícia abalou a produção e levou ao cancelamento da gravação. "Simplesmente tiraram a vida do rapaz. Uma tristeza porque a vida é assim? Quando você vê, alguém que você ama pode não voltar para casa", desabafou.

Fernanda refletiu sobre a situação e ressaltou a importância de valorizar os vínculos do dia a dia. "Por isso temos que dar muito valor a todo mundo que está à nossa volta, à nossa família, aos nossos amigos", completou. Ela também criticou a falta de segurança pública nas grandes cidades do Brasil.