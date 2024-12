Na data que seria o aniversário do pai, Patrícia Abravanel se emociona em gravação do Programa Silvio Santos

Patrícia Abravanel não conteve as lágrimas durante as gravações do Programa Silvio Santos na última quinta-feira, dia 12, data que seria o aniversário de 94 anos de idade do Silvio Santos. Esta foi a primeira vez que a apresentadora passa pela data especial depois da morte do eterno Dono do Baú, que nos deixou em agosto deste ano.

Patrícia publicou um vídeo no Instagram mostrando a gravação especial. Aliás, na gravação, ela fala:

- Para homenagear e honrar a memória dele. Nesse dia, gravar, acho que é um pouco mais diferente, difícil, mas vai ser lindo!

No vídeo, também está escrito:

Seguimos honrando o seu legado!

A gravação faz parte dos programas especiais de fim de ano do programa, e nos Stories a apresentadora revelou que usou quatro looks diferentes, tendo mostrado apenas dois deles.