Charge - 13 de dezembro de 2024

Se fosse um único município, o Grande ABC seria o segundo mais industrializado do País, atrás apenas da Capital paulista. É o que mostra o estudo Cidades Industriais Brasileiras: Emprego, renda e níveis de atividade no período 2002-2022, produzido pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e Federação Estadual dos Metalúrgicos, que foi lançado nesta quinta-feira (12).

A região terminou 2022 com quase 190 mil trabalhadores, distribuídos por pouco menos de 7.000 fábricas, representando 23% do emprego formal local.