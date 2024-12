Programa Viver Bem, de Mauá, encerra ano com baile

O Ginásio Poliesportivo Celso Daniel recebeu nesta quinta-feira (12) o Baile do Viver Bem, evento que marcou o encerramento das atividades do programa em 2024 e também celebrou os 70 anos de Mauá. Ao som de clássicos das décadas de 1960, 70, 80 e 90, as alunas e familiares mostraram muito entusiasmo na dança.

“Esse evento é uma celebração do que somos enquanto cidade: um povo unido, vibrante e comprometido com o bem-estar coletivo. O programa Viver Bem é um exemplo claro de como as ações públicas podem transformar vidas ao promover saúde, integração e qualidade de vida. Ver tantas pessoas reunidas, dançando e compartilhando momentos de alegria, é um reflexo do nosso compromisso com uma Mauá cada vez melhor para todos”, destacou o prefeito Marcelo Oliveira.

Ele, que estava acompanhado da primeira-dama, Fernanda Oliveira, reforçou que novos espaços devem receber as aulas do programa. “Em 2025 devemos inaugurar o Ginásio do Jardim Zaíra, o primeiro totalmente sustentável da cidade, onde será possível desenvolver as atividades voltadas a uma vida mais saudável da população”, complementou.

O Viver Bem, iniciativa da Prefeitura coordenada pela Secretaria de Saúde, tem como missão incentivar hábitos saudáveis e promover a qualidade de vida. Com aulas de ginástica gratuitas oferecidas aos usuários das 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Mauá, o programa une prática física, convivência e cuidado com a saúde. Para se inscrever, os interessados precisam estar cadastrados em uma UBS.