Cartazes de "procurado" com foco em executivos de empresas de saúde se espalham por NY

Cartazes de "procurados" ameaçando executivos da área de saúde e de Wall Street foram espalhados pela cidade de Nova York, na mais recente escalada da violência desde o assassinato, na semana passada, de um executivo da UnitedHealth.

Os cartazes vistos na parte baixa de Manhattan esta semana mostravam os nomes e rostos de executivos de Wall Street e do setor de saúde. Os sinais encorajavam a violência contra eles. "Os CEOs do setor de saúde não deveriam se sentir seguros", diziam os cartazes. Um deles exibia Brian Thompson, o chefe da UnitedHealthcare que foi morto, com um X vermelho no rosto.

Thompson foi morto a tiros em 4 de dezembro do lado de fora de um hotel em Midtown. Na segunda-feira, Luigi Mangione, de 26 anos, foi acusado por promotores de Nova York de assassinato depois de ser visto em um McDonald's em Altoona, Pensilvânia.

O Departamento de Polícia de Nova York disse que estava investigando os cartazes. Não foi possível determinar quem os colocou. Alguns foram removidos. A UnitedHealth não quis comentar.

Os cartazes levaram as conversas sobre violência corporativa da Internet para o mundo real. Algumas pessoas online disseram que a morte de Thompson foi justificada porque ele dirigia uma empresa que negava cuidados vitais aos pacientes. Os mesmos estão tratando Mangione como um quase herói popular que expôs a raiva latente contra o sistema de saúde dos EUA.