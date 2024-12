Tráfego intenso complica manhã no SAI

Motoristas enfrentam pontos de retenção no sentido São Paulo na manhã desta quinta-feira (12). O tráfego intenso é causado pelo excesso de veículos, mas o sistema opera normalmente.

Na rodovia Anchieta, há lentidão entre os km 13 e 10, além de um segundo trecho com retenção do km 21 ao 17. Já na Imigrantes, o trânsito flui com dificuldade entre os km 19 e 14 e entre os km 47 e 45.

Nos demais trechos, o tráfego segue sem dificuldades. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no esquema 5x5, com três pistas da Imigrantes destinadas ao sentido São Paulo e duas ao litoral. Na Anchieta, são duas pistas para o litoral e duas para a capital.