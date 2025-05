Veja o obituário do Grande ABC deste dia 2 de maio de 2025

SANTO ANDRÉ

Blandina Maria de Sousa, 93. Natural de Uberaba (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmela Sanvidoti Tomazzetti, 92. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Hipólito Ferreira, 92. Natural de Teresina (Piauí). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nazaré Maria dos Santos, 87. Natural de São Miguel dos Campos (Alagoas). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Timotio Filho, 85. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila São João, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmo Leandro, 82. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dercília Garcia, 78. Natural de Lucélia (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Pereira de Sousa, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josefa Maria dos Santos Firmino, 69. Natural de Chã de Alegria (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cornélio Knuivers Filho, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ronaldo de Oliveira Batista, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Lopes, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedor. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Manoel Reis, 98. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Vila Firmiano Pinto, São Paulo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Aidê de Souza Fernandes, 82. Natural de Pirapozinho (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos José Medeiros, 80. Natural de Barra do Piraí (Rio de Janeiro). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Eva José Paolini, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Rosa Brito dos Santos, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Eternos Crematório.

Marcos de Camargo Carneiro, 77. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano.Engenheiro. Dia 27. Memorial Planalto.

Geni Aparecida Tondato Torres, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Cemitério Municipal de Macatuba (SP).

Carlos Eduardo de Oliveira Fonseca, 74. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Orlando Sartori, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria Clemencia de Souza, 78. Natural de Pedra Azul (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Jovita Silva André, 75. Natural do Mulungu do Morro (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Vitor Martins, 71. Residia no bairro Taboão. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Andréia Dutra Pacheco Rodrigues. 26. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Patrik da Silva, 22. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Aurélio Barbosa França, 56. Natural de Major Isidoro (Alagoas). Residia no bairro Nova Mauá, em Mauá. Metalúrgico. Dia 27, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

André Felix de Melo, 34. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 27, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

Denise Teresinha Scarpita Vinagre, 79. Natural de São Paulo. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Marli Rodrigues de Lima Gonçalves, 79. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.