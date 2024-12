AIE corta previsão para demanda global por petróleo em 2024, mas eleva a do ano que vem

A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou as estimativas para demanda por petróleo deste ano, mas elevou as de 2025, citando o impacto das medidas de estímulo econômicos da China, embora tenha alertado que o ritmo de crescimento deve permanecer moderado.

A organização sediada em Paris agora prevê que a demanda global cresça 1,1 milhão de barris por dia (bpd) em 2025, de 990 mil bpd anteriormente. As estimativas para este ano foram cortadas para 840 mil bpd, de 921 mil bpd, em grande parte devido a entregas menores do que o previsto na China, Arábia Saudita e Indonésia.

Ambas as previsões são consideravelmente menores do que o crescimento do ano passado de mais de 2 milhões de bpd, refletindo um ambiente macroeconômico mais fraco e mudanças no consumo de petróleo.

As projeções da agência também permanecem substancialmente abaixo das da Opep, que ainda vê o crescimento da demanda em níveis robustos de 1,61 milhão de barris por dia este ano e 1,45 milhão de barris por dia no próximo.

A demanda chinesa por petróleo ficou estável no confronto anual outubro, mas caiu em comparação com o mês anterior. A agência espera que o maior importador de petróleo bruto registre um crescimento de demanda de 140.000 bpd em 2024 e 220.000 bpd em 2025, acima das estimativas anteriores de um crescimento de 190.000 bpd.

A demanda global total deve atingir uma média de 102,8 milhões este ano e 103,9 milhões de bpd no próximo.

A AIE disse que seu atual equilíbrio de mercado ainda indica um excedente de oferta de 950 mil bpd no próximo ano, embora a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) de adiar os aumentos de produção tenha reduzido materialmente o potencial excedente. Se a Opep+ começar a desfazer os cortes voluntários a partir do final de março, conforme planejado, o excedente aumentaria para 1,4 milhão de bpd.

O fornecimento global de petróleo aumentou em 130.000 barris por dia em novembro, disse a AIE, devido a uma recuperação contínua da produção da Líbia e do Cazaquistão. O fornecimento total é visto em uma média de 102,9 milhões de barris por dia este ano e 104,8 milhões de barris por dia no próximo ano.

A produção de países fora da Opep+ diminuiu no mês passado devido à produção sazonalmente mais fraca de biocombustíveis brasileiros e ao impacto de furacões no Golfo do México dos EUA, mas o crescimento geral do fornecimento ainda é projetado em 1,5 milhão de bpd em 2024 e 2025.

O fornecimento bruto dos países membros da Opep+ aumentou em 310.000 bpd para 41,4 milhões de bpd em novembro, liderado pelo retorno dos volumes líbios ao mercado. A produção dos 18 membros da OPEP+ sujeitos a cotas de produção ficou 680.000 barris por dia acima da meta implícita, principalmente devido ao Casaquistão, de acordo com cálculos da AIE. Fonte: Dow Jones Newswires.