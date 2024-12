BC da Suíça surpreende ao acelerar ritmo de relaxamento com corte de 50 PB nos juros, a 0,50%

O banco central da Suíça, conhecido como SNB, acelerou o ritmo de relaxamento e cortou juros em 50 pontos-base, a 0,50%, segundo comunicado divulgado após reunião de política monetária nesta quinta-feira, 12.

A dimensão do ajuste surpreendeu a maior parte dos analistas consultados pela agência Reuters, que esperava uma redução de 25 pontos-base.

Na nota, o SNB chamou atenção para o contínuo arrefecimento das pressões inflacionárias no país e disse que as incertezas econômicas globais aumentaram. "Em particular, o curso futuro da política econômica nos EUA ainda é incerto, e a incerteza política também aumentou na Europa", afirmou.