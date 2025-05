Braskem inaugura Terminal Químico Puerto México

A Braskem inaugura nesta quarta-feira, 7, no México, o Terminal Químico Puerto México (TQPM), uma empresa controlada pela Braskem Idesa em parceria com a Advario. O terminal, localizado em Coatzacoalcos, Veracruz, recebeu US$ 450 milhões em investimentos.

O terminal tem capacidade de importar 80 mil barris diários de etano e proporcionará à Braskem Idesa as condições necessárias para a importação de toda a sua necessidade de matéria-prima, o que deve levar à produção de 1,5 milhão de toneladas de polietileno na operação mexicana, sendo 750 mil toneladas anuais de polietileno de alta densidade (PEAD) e 300 mil toneladas anuais de polietileno de baixa densidade (PEBD). O terminal também consegue armazenar 100 mil m³ de gás etano.

"O TQPM fornecerá matérias-primas e produtos petroquímicos intermediários adicionais para outras indústrias mexicanas que atualmente operam em baixas taxas. Isso impulsionará muito o mercado", destaca Roberto Ramos, CEO da Braskem, em nota.