Chuchu recebe imagens da Câmara e prestará depoimento na segunda

A Comissão Processante da Câmara de São Bernardo que investiga denúncia contra o vereador Paulo Chuchu (PL) se reunirá hoje, às 9h, para assistir às imagens das câmeras de segurança que podem esclarecer o caso. O colegiado, composto por Netinho Rodrigues (Podemos), Estevão Camolesi (Cidadania) e Ana do Carmo (PT), apura acusação de abuso de autoridade e suposta ameaça feita pelo liberal ao jornalista Artur Rodrigues, após sessão realizada em agosto. Na segunda-feira, às 9h, o vereador será ouvido pela comissão.

As imagens foram liberadas para Chuchu, que cobrava o material desde outubro, quando a comissão foi instaurada. “Recebi, mas não tive tempo de assistir ainda. Adianto que não há possibilidade de existir qualquer imagem que indique que é real a denúncia feita pelo jornalista. Isso eu garanto antes de assistir. É um cenário fictício criado em meio à campanha eleitoral”, disse, ao Diário.

De acordo com o presidente da comissão processante, Netinho Rodrigues, os trabalhos correm de forma acelerada, já que há um prazo antes do recesso legislativo, por volta do dia 20, para que a comissão finalize o parecer sobre o caso. Paulo Chuchu não se candidatou à reeleição e, portanto, não estará na Casa em 2025.

ENTENDA

A denúncia contra Paulo Chuchu, apresentada pelo advogado Jaime Luís Fregel Colarte Castiglioni, relata que o vereador teria supostamente intimidado o jornalista Artur Rodrigues ao questioná-lo sobre seu voto durante a campanha eleitoral e que tocou em uma arma de fogo que portava na cintura, embaixo da camisa. Rodrigues registrou Boletim de Ocorrência relatando o episódio.

Na defesa apresentada à Câmara, Chuchu classificou as acusações como “infundadas” e “manipuladas por adversários políticos”. Afirmou ainda que não sacou ou manipulou a arma durante a sessão e que o caso teria sido construído para prejudicá-lo politicamente. O vereador também alegou que a denúncia estaria sendo usada como narrativa eleitoral, já que foi candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Alex Manente (Cidadania).

CONTESTAÇÃO

Recentemente, ao Diário, Artur Rodrigues contestou os argumentos de Paulo Chuchu. “Ele mesmo admite que me questionou em quem eu votaria. Isso por si só já é quebra de decoro e uma forma de intimidação. O que ele faria se minha resposta não o agradasse?”, questionou.