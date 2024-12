Cosplay e tributo aos Mamonas Assassinas agitarão shopping no fim de semana

A HeroMix, evento de cultura geek, acontece neste fim de semana no Shopping Atrium de Santo André. Além da atração, é aguardado para o sábado (14) um tributo aos Mamonas Assassinas, com a banda Cólica Renal, assim como um encontro de multicolecionismo e um aulão de Fit Dance Natalino.

Para os dois dias, entre 10h e 22h, o Piso 1 e a Praça de Alimentação do centro comercial reunirão o melhor do mundo dos quadrinhos, games, animes, filmes e séries em uma experiência interativa que celebra a cultura geek. A programação inclui concurso de cosplay, exposições temáticas, painéis de discussão e oficinas.

DEMAIS ATIVIDADES

A programação no sábado começa às 10h, na Praça de Alimentação, no piso 2, com um aulão de fitdance em clima de Natal. Mais tarde, às 19h, a banda Cólica Renal deve performar hits dos anos 90, como Vira-Vira, Pelados em Santos, Uma Arlinda Mulher e Sábado de Sol.

O ‘Encontro de Multicolecionismo de Veículos em Miniatura’, evento especial para os entusiastas de veículos também é aguardado. Coleções em plastimodelismo, action figures, cards, pistas e até a negociação de itens raros serão os destaques, das 10h às 23h, no Piso Térreo.