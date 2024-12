Santo André anuncia investimento de R$ 18 mi em reforma do Paço

A Prefeitura de Santo André anunciou nesta quarta-feira (11) que vai fazer retrofit das áreas térreas no Paço Municipal, reforma que demandará R$ 18 milhões de investimento. As obras, que visam modernizar a estrutura e melhorar o atendimento ao público, serão divididas em quatro fases ao longo do próximo ano.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) disse que o atendimento presencial aos munícipes ocorrerá normalmente durante o período das obras, que deverão ser entregues pelo prefeito eleito, Gilvan Júnior (PSDB), em dezembro de 2025.

A praça de atendimento, que fica hoje no térreo 2, será transferida para o térreo 1, que hoje encontra-se desativado. Essa será a primeira fase da reforma, que irá ainda reestruturar a área do térreo 3.

Segundo a Prefeitura, a modernização da estrutura, que não recebe atualização há mais de 20 anos, era um desejo da população, de acordo com as pesquisas de satisfação. Apesar de a Prefeitura oferecer atendimento on-line para a maioria de seus serviços, 25% deles ainda são presenciais.

O novo espaço terá um conceito mais aberto e moderno, sem modificar a estrutura original, pois o prédio do Paço é um imóvel tombado, que precisa ter suas características preservadas devido ao seu valor histórico e cultural.

O retrofit, uma técnica que faz essa revitalização sem modificar a arquitetura original, será realizado pelas AKMX Arquitetura e Engenharia e pela Construtora Ponto Forte.

“Nossa praça já foi muito moderna quando foi concebida, no final do século passado, mas agora precisamos de uma área sintonizada com a modernidade dos nossos serviços, com esse conceito mais amplo, de coworking, como as grandes corporações fazem. Estamos muito felizes em aliar o patrimônio histórico com a modernidade”, declarou o prefeito.