Chega ao fim o casamento de Franciele e Diego Grossi após dez anos

Acabou! O casamento de dez anos de Franciele e Diego Grossi chegou ao fim. Os dois, que se conheceram no Big Brother Brasil 14, são pais de Enrico, de quatro anos de idade.

Em conversa com o EXTRA, Fran revelou que o término aconteceu há dois meses e que foi a melhor decisão para ambos:

Separação nunca é fácil, ainda mais quando se está há mais de 10 anos juntos, e tendo filho, cachorro, uma vida juntos. Mas após muitas tentativas, objetivos e atitudes decidi que seria o melhor para todos. Sempre fomos muito sinceros com nosso público. Eles ficam triste, claro. Mas torcem por nosso sucesso e nós apoiam no que for melhor pra nós, revelou.

De acordo com o Fran, ela e Diego estão pensando no melhor para o filho:

Agora estamos conseguindo lidar de forma mais amigável e buscando o melhor para o nosso filho. Diego tem pego ele aos fins de semana, já que durante a semana ele fica comigo. Entregamos a casa em que morávamos, guardei tudo em um guarda volumes até me reorganizar e voltei para a casa da minha mãe, que é minha rede de apoio. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho.

Solteira, ela contou um pouco sobre sua vida profissional:

Voltei a atuar como produtora de eventos e estou muito empolgada para começar um novo projeto, que é um sonho! Venho me aperfeiçoando como apresentadora para um canal de viagens, gastronomia e experiências no Rio de Janeiro.

Vale pontuar que esta não foi a primeira vez que os dois colocaram um ponto final na relação. Em 2022, os dois se separaram, mas reataram o matrimônio.