MP faz operação em Santo André contra esquema de falsificação de documentos

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) deflagrou na manhã de hoje, em Santo André e em outras 11 cidades, uma operação contra um esquema de falsificação de documentos utilizados por facções criminosas, foragidos da Justiça, condenados e estelionatários. No total, 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão são cumpridos em nove municípios de São Paulo e três do Pará.

A Operação Renascidos expôs uma complexa rede de falsidades para a obtenção de “novas identidades”. Segundo a investigação, a partir de RGs emitidos em outros Estados, criminosos obtinham documentos falsos e adotavam uma nova identificação com emissão fraudulenta de CNH, título de eleitor e até a constituição de empresas.

Além da obtenção de elementos das fraudes nos sistemas de identificação civil, a operação busca cumprir mandados de prisão em aberto de foragidos antigos da Justiça e confirmar o uso recorrente das identidades falsas.

Cumprem as ordens judiciais promotores de Justiça, servidores do Ministério Público, agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e membros e servidores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Pará, que também apoiam no cumprimento de mandados em cidades daquele Estado.

As diligências abrangem as cidades de São Paulo, Itaquaquecetuba, Osasco, Santos, Sumaré, São José dos Campos, Guarujá, Araçatuba e Santo André, bem como Belém, São Francisco do Pará e Breu Branco, no Pará.