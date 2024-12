Simony mostra tratamento contra câncer: Continuo acreditando, vivendo e agradecendo

Simony usou as suas redes sociais para compartilhar um pouco o seu tratamento contra o câncer. Diagnosticada com a doença em agosto de 2022, a cantora postou um clique no hospital e recebeu o apoio dos fãs.

Na legenda, Simony falou que segue acreditando, vivendo e agradecendo por cada novo dia:

Cada etapa da jornada é uma prova de força e superação. Continuo acreditando, vivendo e agradecendo por cada novo dia, escreveu ela.

Claro que nos comentários, Simony recebeu o carinho e apoio dos seus seguidores, que deixaram muitas mensagens carinhosas à cantora:

Deus sempre cuidando de você e te fortalecendo, escreveu uma seguidora.

Você é forte Simony, te amo linda, comentou uma segunda.

Sy, você é uma rocha, disse uma terceira.

Recentemente, Simony se emocionou ao falar sobre o resultado de um exame que realizou. Na ocasião, ela comentou que todos os seus exames deram zerados.