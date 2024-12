Tatá Werneck atualiza seguidores sobre recuperação de cirurgia

Na noite da última terça-feira, dia 10, Tatá Werneck atualizou os seguidores sobre a sua recuperação após por uma cirurgia que já estava marcada há meses, mas não revelou detalhes sobre o procedimento. Nos Stories do Instagram, a humorista, que já deixou o hospital, surgiu deitada na cama para falar um pouquinho com os fãs.

No vídeo compartilhado em seu perfil, a artista contou que estava repousando em sua casa:

- Pessoal, eu tô em casa, estou aqui de repouso. Estou repleta de sono, quatro quilos acima, disse Tatá cantando a última parte.

A apresentadora do Lady Night também lembrou a todos que no próximo domingo, dia 15, acontece a premiação dos Melhores do Ano comandada por Luciano Huck no palco do Domingão e que os seguidores já podem votar.