Sacha Bali, Yuri, Flor, Luana e Gui Vieira estão na roça em A Fazenda 16

O último lampião da temporada botou muito fogo no feno na terça-feira, dia 10. Antes do inicio da formação da roça, Vanessa usou o poder laranja e ficou imune, em seguida, Gilsão indicou Sacha Bali diretamente para o primeiro banquinho. Enfrentando ele pela preferência do público estão Yuri Bonotto, Flor, Luana Targinno e Gui Vieira.

Com muita briga, já no começo da votação cara a cara Yuri gastou bastante discursando se defendendo dos votos de todos do Grupão. Já o G4 foi inteiro em Albert.

Mas um dos votos feitos em Yuri surpreendeu por conta da justificativa de Sidney Sampaio que falou mais de Sacha. Os dois juntos causaram um alvoroço generalizado com vários peões relembrando a situação da briga.

Depois de ir oficialmente para o segundo banquinho da roça, Yuri puxou da baia Flor, que estava no lugar com Gui Vieira e Luana Targinno, membros do G4. A ex-apresentadora do SBT começou o Resta Um salvando Albert, no final das contas quem ocupou o quarto banquinho da berlinda de A Fazenda 16 foi Luana.

Mas pegando quase todos os peões de surpresa, mais uma vaga faltava ser preenchida da roça de A Fazenda. Sidney Sampaio mandou Gui para o banquinho. O ator escolheu vetar Flor e Sacha da Prova do Fazendeiro.