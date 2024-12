Charge - 11 de dezembro de 2024

Balanço apresentado hoje, durante assembleia do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, mostra que o colegiado conquistou R$ 50,5 milhões em investimentos para a região este ano. Do valor total, R$ 41,5 milhões são via Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade, do governo federal, para elaboração do Novo Plano Regional de Mobilidade Urbana do Grande ABC, de projetos básico e funcional de corredores para transporte coletivo, além de terminais, bem como estações de transferência em Diadema.

O Plano de Mobilidade regional prevê a construção dez corredores com tratamento especial para transporte coletivo, sendo três em Santo André, um em Diadema, três em Mauá, dois em Ribeirão Pires e um em Rio Grande da Serra. Também está prevista a implementação de três terminais: em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.