Leticia Colin comenta sobre fazer vilãs: Tenho devoção por elas

Durante uma entrevista a Glamour, Leticia Colin trouxe seu lado admirador do clássico Alice no País das Maravilhas, onde estampa a capa da revista como uma personagem inspirada na história que além de livro, também é filme da Disney.

Aos 34 anos de idade, a atriz revelou que enxerga as mulheres que interpretou como uma das principais razões pela grande fascinação por interpretar vilãs.

Eu tenho devoção pelas vilãs. Na história do cinema, do teatro, da literatura, sempre assisti com encantamento. Elas têm algo extraordinário no comportamento, no sentido de não ser corriqueiro. Como uma lente de aumento, algo especial.

A artista ainda aborda que sempre torce para pegar papeis que não tenham compromisso com o lado bonzinho:

É interessante porque é um cruzamento da maneira como a gente vê a mulher na sociedade. As mocinhas eram mais aprisionadas em um tipo de ação esperada dramaturgicamente, então, eu ficava torcendo para pegar uma personagem que, ainda que fosse menor, não tivesse esse compromisso com a bondade e com o que é certo.

Para ela, somente personagens com aquele quê de desvio de caráter podem agir de certa maneira:

Tem uma permissão de comportamento que só as vilãs têm, porque elas falam de sexo, erram, são descontroladas e têm autonomia sobre as próprias vidas. Esses temperamentos mais humanos operam de uma maneira mais intransigente, propiciam uma experiência com um sabor diferente. É como você comer um prato com suculência. Servir essa refeição farta e com muitos sabores para quem for me assistir é meu grande prazer.

Hoje, prestes a completar 35 anos de idade, e mamãe de Uri de cinco anos de idade, se vê em outro momento da vida e colhe os frutos de quem se entende que com a terapia e a fé. Na entrevista para a revista, abordou que a arte abriu diferentes formas para que pudesse se expressar, inclusive por meio da música.

Sempre senti que pertencia ao mundo dos que eram diferentes, muitas vezes julgados como estranhos, hipersensíveis.