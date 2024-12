Equipe do Gate faz remoção de granada em imóvel desabitado de Sto.André

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que uma equipe da Polícia Militar fez a remoção nesta terça-feira (10) de uma granada que estava em um imóvel desabitado na Avenida Nova Iorque, no bairro Utinga, em Santo André.



De acordo com a nota, o Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) “compareceu ao local e constatou que o artefato não oferecia risco de explosão, realizando sua remoção”.



A origem do artefato não é conhecida. A granada teria sido encontrada por uma equipe de limpeza. Ninguém se feriu.