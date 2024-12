Neymar Jr. expõe prints antigos de húngara a colunista e coloca dúvida sobre caso de paternidade

Novas informações sobre suposta quarta filha de Neymar Jr. foram reveladas. Segundo o colunista Leo Dias, o jogador lhe forneceu prints antigos de mensagens que recebeu de Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara que afirma que teve uma filha com ele. Nas conversas, é possível ver mensagens da mulher que colocam dúvida sobre a suposta paternidade do jogador.

Em uma das mensagens, Gabriella fala da filha e cita que a pequena foi diagnosticada com encefalite aos 11 meses de vida, o que a deixou com epilepsia. Ao continuar, ela diz que gostaria que a filha passasse por uma cirurgia, porque já teria tentado nove tipos de remédios, sem nenhuma melhora. Gáspar ainda pede ajuda financeira, mas em nenhum momento sinaliza que Neymar seria pai dela:

Ainda de acordo com Neymar, o próximo contato da húngara só ocorreu três anos depois, mais precisamente em julho de 2024, quando ela já havia falado com a imprensa sobre a suposta paternidade do jogador.

Sobre o processo que Gabriella move contra ele, o jogador afirmou que já realizou a coleta do material genético requisitado pela Justiça. No entanto, segundo ele, a mulher húngara teria se recusado a fornecer o material da filha, que hoje tem dez anos de idade.